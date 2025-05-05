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В Японии обнаружена древняя бабочка возрастом 2,6 миллиона лет

PR: идентифицирована уникальная окаменелость бабочки возрастом 2,6 миллиона лет
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Paleontological Research

Редкий ископаемый отпечаток, пролежавший десятилетия без точной идентификации в японском Музее уникальных ископаемых насекомых, оказался новым для науки видом вымершей бабочки. Находка из префектуры Хиого принадлежит ранее неизвестному виду, получившему название Tacola kamitanii в честь первооткрывателя Киеси Камитани. Работа опубликована в журнале Paleontological Research (PR).

Эта бабочка выделяется «исключительно большим» размахом крыльев — почти 9 сантиметров. Она стала первой известной окаменелостью бабочки, датируемой ранним плейстоценом (2,6–1,8 млн лет назад), и самым «молодым» исчезнувшим видом среди известных ископаемых бабочек.

Tacola kamitanii принадлежала к подсемейству Limenitidini, к которому сегодня относятся, например, бабочки-подражатели вице-королей и адмиралов. Это первая окаменелость, официально описанная из этой группы. По словам исследователей, находки бабочек крайне редки: их тонкие тела и легкие крылья плохо сохраняются в виде ископаемых.

Судя по размерам тела и массивному брюшку, найденная бабочка была самкой. Ученые предполагают, что она жила в теплом или умеренном климате во время перехода Японских островов от субтропического климата позднего плиоцена к более прохладному раннему плейстоцену.

Место находки — поселок Син'онсэн в префектуре Хиого, примерно в 180 километрах к северо-востоку от Осаки. Это расширяет известный ареал рода Tacola и свидетельствует о том, что в древности эти бабочки были широко распространены в Юго-Восточной и Восточной Азии.

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