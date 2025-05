Ученые узнали, как давно возникли цветы на нашей планете

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Международная команда ученых из Ганноверского (Германия) и Боннского (Франция) университетов переписала историю эволюции растений, обнаружив в Португалии древнейшую пыльцу цветковых растений возрастом 123 млн лет. Это на 2 млн лет раньше предыдущих оценок. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В мелководных морских отложениях Лузитанского бассейна специалисты нашли трехбороздную пыльцу эвдикотов — группы, к которой относится 72% современных цветковых растений. Для точного датирования использовались современные лазерная сканирующая микроскопия и изотопный анализ.

Открытие проливает свет на загадку, которую Чарльз Дарвин называл «отвратительной тайной» — внезапное появление и быстрое распространение покрытосеменных в меловом периоде.

Находка в средних широтах Португалии ставит под сомнение теорию о тропическом происхождении цветковых растений. Возможно, их ареал изначально был шире, чем предполагалось.

Новый метод датирования открывает возможности для пересмотра эволюционной хроники и понимания роли тектонических процессов в развитии жизни на Земле.

