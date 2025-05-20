Ученые впервые запечатлели в дикой природе редчайшую шерстистую крысу-гиганта

Mammalia: в Новой Гвинее поймали одного из крупнейших грызунов в мире

Чешский биолог Франтишек Веймелка совершил сенсационное открытие во время шестимесячной экспедиции в горы Новой Гвинеи. Ученому впервые удалось сфотографировать и снять на видео редчайшую гигантскую шерстистую крысу Mallomys iştapantap — одного из крупнейших грызунов мира, который десятилетиями оставался загадкой для науки. Исследование опубликовано в научном журнале Mammalia.

Достигая 85 см в длину (с хвостом) и веса 2 кг, этот ночной грызун обитает в туманных лесах на высоте 3700 метров. До открытия Веймелки вид был известен лишь по музейным экспонатам, последний из которых датировался 30-летней давностью.

«Удивительно, что такое крупное животное так долго ускользало от исследователей», — отметил исследователь.

Веймелка собрал уникальные данные о рационе, паразитах и поведении крысы, которая днем прячется в норах, а ночью лазает по деревьям, питаясь исключительно растениями.

Ключевую роль в открытии сыграли охотники из папуасских племен. Совместная работа также позволила задокументировать 61 вид млекопитающих на склонах горы Вильгельм — самой высокой вершины страны.

Открытие проливает свет на уникальную экосистему Новой Гвинеи, где в изоляции сформировалось поразительное разнообразие видов.

Ранее зоологам впервые в истории удалось сфотографировать самую редкую крысу в мире.