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Зоологи впервые в истории сфотографировали самую редкую крысу в мире

E&E: гигантская крыса Вангуну с Соломоновых островов впервые попала на фото

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John Wiley & Sons Ltd/Wiley Online Library

Команда австралийских зоологов из Мельбурнского университета впервые в истории сумела запечатлеть на фотографиях одного из самых редких грызунов в мире — гигантскую крысу Вангуну, живущую в джунглях Соломоновых островов. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology & Evolution (E&E).

Крысы Вангуну долгое время оставались неизученными. О них было известно только из историй местных жителей, рассказывавших об огромных крысах, которые лазят по деревьям и раскалывают зубами кокосы.

В 2017 году группе американских ученых удалось собрать образцы кожи и провести анализ ДНК, который показал, что их обладатель относится к ранее неизвестному виду крыс Uromys vika. Специалисты предположили, что эти животные весят в среднем один килограмм и достигают в длину 45 сантиметров — примерно в три-четыре раза крупнее обычных коричневых или черных крыс. Однако самих грызунов исследователи так и не нашли.

Их австралийским коллегам повезло больше. Благодаря сети из фотоловушек участники экспедиции сделали 95 изображений крыс. Анализ показал, что на снимках запечатлены четыре особи.

Исследователи надеются, что их открытие поможет защитить уникальный вид, поскольку крысы Вангуну могут вымереть в ближайшие несколько лет из-за лесозаготовок, разрушающих единственное место их обитания.

Ранее ученые впервые сфотографировали редчайшую проехидну Аттенборо, которую никто не видел более 60 лет.

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