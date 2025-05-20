На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молодой Юпитер шокировал астрономов своими размерами и магнитным полем

NatAstron: 4,5 млрд лет назад радиус Юпитера вдвое превышал нынешний показатель
close
NASA

Американские ученые из Калифорнийского технологического института и Мичиганского университета проливает свет на раннюю эволюцию Юпитера — планету, сыгравшую ключевую роль в формировании архитектуры Солнечной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Анализ орбит крошечных спутников Амальтеи и Фивы позволил установить, что 3,8 млн лет после образования первых твердых тел Юпитер имел радиус вдвое больше современного, объем, эквивалентный 2000 Землям и магнитное поле в 50 раз мощнее нынешнего.

Ученые отказались от традиционных моделей формирования планет, основанных на гипотетических параметрах. Вместо этого они использовали точные измерения орбитальных отклонений спутников и сохранение углового момента планеты.

Этот подход позволил реконструировать состояние Юпитера в критический момент — период рассеивания протопланетной туманности, когда закладывалась современная структура Солнечной системы.

Открытие подтверждает теорию аккреции ядра как основного механизма формирования газовых гигантов.

Ранее ученые разгадали секрет самого загадочного типа экзопланет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами