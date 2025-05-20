Молодой Юпитер шокировал астрономов своими размерами и магнитным полем

NatAstron: 4,5 млрд лет назад радиус Юпитера вдвое превышал нынешний показатель

Американские ученые из Калифорнийского технологического института и Мичиганского университета проливает свет на раннюю эволюцию Юпитера — планету, сыгравшую ключевую роль в формировании архитектуры Солнечной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Анализ орбит крошечных спутников Амальтеи и Фивы позволил установить, что 3,8 млн лет после образования первых твердых тел Юпитер имел радиус вдвое больше современного, объем, эквивалентный 2000 Землям и магнитное поле в 50 раз мощнее нынешнего.

Ученые отказались от традиционных моделей формирования планет, основанных на гипотетических параметрах. Вместо этого они использовали точные измерения орбитальных отклонений спутников и сохранение углового момента планеты.

Этот подход позволил реконструировать состояние Юпитера в критический момент — период рассеивания протопланетной туманности, когда закладывалась современная структура Солнечной системы.

Открытие подтверждает теорию аккреции ядра как основного механизма формирования газовых гигантов.

Ранее ученые разгадали секрет самого загадочного типа экзопланет.