Ученых встревожила опасность электронных сигарет для молодежи

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что современные вейпы с капсульной системой (pod-style) обладают более высоким потенциалом вызывать зависимость, чем никотиновая жевательная резинка. Это особенно тревожит ученых из-за растущей популярности таких устройств среди молодежи. Работа опубликована в журнале Nicotine & Tobacco Research (NTR).

Pod-style устройства — такие как Juul или Elf Bar — за последние 10 лет захватили рынок. Они содержат никотин в виде солей в высоких концентрациях и обеспечивают его быстрое и эффективное поступление в организм. В отличие от классических сигарет, такие вейпы меньше раздражают горло и вкусом напоминают сладкие ароматизированные жидкости, что делает их особенно привлекательными для начинающих пользователей. Как показали опросы, более 30% взрослых вейперов никогда не курили сигареты регулярно. В возрастной группе от 18 до 24 лет этот показатель достигает 61,4%.

Авторы исследования провели эксперимент среди молодых людей до 25 лет, которые регулярно пользовались вейпами, но не курили традиционные сигареты. Испытуемые на сутки отказывались от никотина, после чего либо использовали свой вейп, либо жевали никотиновую жвачку в течение 30 минут.

Результаты показали: вейпы значительно эффективнее снижали симптомы абстиненции и тягу к никотину, а также вызывали большее удовлетворение, чем как активная, так и плацебо-жвачка. Это подтверждает более высокий риск формирования зависимости у пользователей pod-style устройств, особенно у тех, кто ранее не употреблял никотин.

Ранее считалось, что электронные сигареты имеют примерно такой же потенциал зависимости, как и никотин-заместительные продукты. Но эти выводы были основаны на данных от курильщиков. Новое исследование обращает внимание на молодых людей, не имевших опыта курения, — и для них картина оказывается совсем иной.

«Современные вейпы обладают высоким потенциалом вызывать зависимость у людей, ранее не знакомых с никотином», — подчеркнула ведущий автор исследования Андреа Милстрэд. — «Это особенно актуально для подростков и молодых взрослых».

Авторы призывают к более строгому контролю над продажей и маркетингом pod-style вейпов, особенно среди молодежи. По их мнению, настало время пересмотреть взгляды, основанные на представлении, что вейпы — это просто «менее вредная» альтернатива сигаретам. Новые данные показывают: для многих молодых людей это может стать первым шагом к сильной никотиновой зависимости.

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