Избыток цинка в рационе может ускорить старение, выяснили ученые

CN: потребление более 40 мг цинка в день ускоряет биологическое старение

Умеренное потребление цинка способствует снижению темпов биологического старения, однако его избыток оказывает противоположное действие. К такому выводу пришли китайские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition (CN).

Ученые проанализировали пищевые привычки и состояние здоровья 68 780 добровольцев, информацию о которых предоставил UK Biobank — крупномасштабная биомедицинская база данных Великобритании. Оказалось, что у тех, кто получал рекомендуемую суточную норму цинка (восемь мг для женщин и 11 мг для мужчин), скорость биологического старения замедлялась в среднем на 0,11 года по сравнению с участниками с дефицитом этого микроэлемента.

Потребление цинка в дозах, превышающих 40 мг в сутки, коррелировало с резким увеличением скорости старения — вплоть до 6,9 лет в эквиваленте биологического возраста. Однако, результаты исследования также показали, что сочетание адекватного потребления цинка с регулярной физической активностью снижает риск ускоренного биологического старения на 31%.

Цинк — эссенциальный микроэлемент, не синтезируемый в организме, принимающий участие в регуляции множества физиологических процессов. Он задействован в синтезе ДНК, делении клеток, иммунной функции, а также в работе нейронов.

Авторы подчеркивают необходимость индивидуального подхода к оценке нутритивного статуса и предостерегают от использования цинкосодержащих добавок без медицинских показаний, особенно с учетом потенциальных рисков.

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