Микропластик атакует иммунную систему легких, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Питтсбурга обнаружили опасное воздействие микропластика на защитные системы организма. Оказалось, что крошечные пластиковые частицы подавляют активность легочных макрофагов — ключевых иммунных клеток, отвечающих за борьбу с инфекциями. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM).

Как показали наблюдения, уже через сутки после контакта с микропластиком макрофаги теряют способность эффективно поглощать бактерии. При этом пластиковые частицы быстро распространяются по организму, проникая в печень, селезенку и даже мозг.

«Мы ожидали, что иммунные клетки просто переварят эти частицы, но реальность оказалась сложнее», — признался руководитель исследования доктор Адам Солофф.

Нарушение работы макрофагов создает почву для хронических воспалений, повышает риск онкологических заболеваний и ослабляет защиту организма в целом. Особую тревогу вызывает тот факт, что микропластик продолжает накапливаться в тканях, а его эффекты сохраняются длительное время.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что вещество акадезин частично восстанавливает функции иммунных клеток. Это открытие может стать основой для новых методов защиты здоровья в условиях растущего загрязнения окружающей среды.

Ранее исследователи обнаружили, что нанопластик доставляет частицы токсичных металлов в организм.