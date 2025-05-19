Найден новый способ борьбы с ухудшением памяти

Молекула хевин, выделяемая вспомогательными клетками мозга, улучшает связи между нейронами и способствует восстановлению памяти. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии. Работа опубликована в научном журнале Aging Cell.

Эксперименты проводились на мышах с аналогом человеческой болезни Альцгеймера. Ученые сосредоточились на изучении гликопротеина Hevin (также известного как SPARC-like1 или SPARCL-1), который вырабатывается астроцитами. Так называют глиальные клетки, которые составляют мозговое вещество и поддерживают работу нейронов. Астроциты также участвуют в иммунном ответе мозга, что в некоторых случаях может усиливать хроническое воспаление и прогрессирующую нейродегенерацию.

Исследование показало, что повышение уровня хевина предотвращает ухудшение когнитивных функций как у больных, так и у здоровых пожилых животных. При этом на накопление бета-амилоидных бляшек — классического признака болезни Альцгеймера — молекула не повлияла. Это, по мнению авторов, указывает на более сложную природу заболевания, связанную не только с белковыми скоплениями, но и с нарушением нейропластичности.

Ученые считают, что их открытие может изменить подход к изучению деменции. В более ранних исследованиях внимание было сосредоточено в основном на нейронах, однако теперь становится ясно: ключевую роль в сохранении памяти могут играть астроциты. Именно они могут стать мишенью для новых препаратов для лечения возрастных когнитивных нарушений.

Ранее ученые рассказали, как улучшить работу мозга за пять минут в день.