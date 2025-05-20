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В Китае создали новый препарат против трех видов рака

SCMР: новый препарат D3S-001 может бороться с тремя видами рака
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Ученые из Китайского университета Гонконга завершили первую фазу клинических испытаний нового препарата D3S-001, предназначенного для лечения немелкоклеточного рака легких, колоректального рака и опухолей поджелудочной железы с мутацией KRAS-G12C. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMР).

D3S-001 — это ингибитор нового поколения, блокирующий активную форму мутантного белка KRAS-G12C, который ранее считался трудноуязвимым для терапии. По словам ведущего исследователя, профессора Герберта Лунга, лекарство может подавлять активность мутации дольше по сравнению с существующими аналогами.

Разработку уже протестировали на 62 пациентах. 42 из них ранее не подвергались воздействию препаратов, нацеленных на KRAS. В этой группе у 70% испытуемых ученые зафиксировали уменьшение или исчезновение опухоли, а у 97% заболевание перестало прогрессировать. У пациентов, уже проходивших лечение другими ингибиторами KRAS, эффективность была ниже: у 30% отмечалось улучшение, а у 80% болезнь приобрела стабильный характер течения.

В настоящее время команда готовится к более масштабной второй фазе испытаний. По словам исследователей, D3S-001 может стать перспективной альтернативой существующим методам терапии при KRAS-положительных опухолях.

Ранее был найден главный генетический провокатор рака кожи.

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