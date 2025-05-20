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Создана нейросеть для диагностики опасного кожного заболевания по фото со смартфона

Allergy: создан ИИ для оценки тяжести экземы по фото со смартфона
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Ingram Images/Global Look Press

Исследователи из Японии разработали инновационную модель искусственного интеллекта, способную объективно оценивать тяжесть атопического дерматита (экземы) на основе фотографий, сделанных пациентами на смартфон. Работа опубликована в журнале Allergy.

Атопический дерматит — хроническое заболевание кожи, требующее постоянного наблюдения и корректировки лечения. Пациенты часто используют мобильные приложения и соцсети для отслеживания симптомов и визуальных изменений, однако субъективные ощущения (например, зуд или проблемы со сном) не всегда соответствуют реальной степени воспаления. Это создает потребность в объективных и стандартизированных инструментах оценки состояния кожи.

В основе разработки — база данных платформы Atopiyo, крупнейшего в Японии онлайн-сервиса для пациентов с экземой. С 2018 года пользователи загрузили туда более 57 тысяч фото и комментариев о симптомах.

ИИ-модель анализирует изображения в три этапа: сначала определяет участок тела на фото, затем обнаруживает очаги экземы и далее оценивает степень тяжести по шкале TIS (покраснение, отек, расчесы).

На этапе обучения использовалось 880 изображений с заданными оценками зуда. При тестировании на 220 новых фото модель показала высокую точность, не уступая врачам дерматологам.

«Многим пациентам с экземой трудно самостоятельно понять, насколько выражено заболевание. Наш ИИ позволяет отслеживать изменения объективно и в режиме реального времени, прямо со смартфона», — отметил руководитель исследования доктор Такэя Адачи.

Ученые планируют улучшить модель, включив в нее более разнообразные типы кожи, возрастные группы и дополнительные параметры.

Ранее ученые отвели искусственный интеллект в «детский сад».

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