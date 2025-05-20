Создана нейросеть для диагностики опасного кожного заболевания по фото со смартфона

Allergy: создан ИИ для оценки тяжести экземы по фото со смартфона

Исследователи из Японии разработали инновационную модель искусственного интеллекта, способную объективно оценивать тяжесть атопического дерматита (экземы) на основе фотографий, сделанных пациентами на смартфон. Работа опубликована в журнале Allergy.

Атопический дерматит — хроническое заболевание кожи, требующее постоянного наблюдения и корректировки лечения. Пациенты часто используют мобильные приложения и соцсети для отслеживания симптомов и визуальных изменений, однако субъективные ощущения (например, зуд или проблемы со сном) не всегда соответствуют реальной степени воспаления. Это создает потребность в объективных и стандартизированных инструментах оценки состояния кожи.

В основе разработки — база данных платформы Atopiyo, крупнейшего в Японии онлайн-сервиса для пациентов с экземой. С 2018 года пользователи загрузили туда более 57 тысяч фото и комментариев о симптомах.

ИИ-модель анализирует изображения в три этапа: сначала определяет участок тела на фото, затем обнаруживает очаги экземы и далее оценивает степень тяжести по шкале TIS (покраснение, отек, расчесы).

На этапе обучения использовалось 880 изображений с заданными оценками зуда. При тестировании на 220 новых фото модель показала высокую точность, не уступая врачам дерматологам.

«Многим пациентам с экземой трудно самостоятельно понять, насколько выражено заболевание. Наш ИИ позволяет отслеживать изменения объективно и в режиме реального времени, прямо со смартфона», — отметил руководитель исследования доктор Такэя Адачи.

Ученые планируют улучшить модель, включив в нее более разнообразные типы кожи, возрастные группы и дополнительные параметры.

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