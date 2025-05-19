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Ученые назвали опасное для здоровья соотношение талии и роста

ESC: соотношение окружности талии и роста предсказывает риск проблем с сердцем
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medicalxpress.com

Шведские ученые из Лундского университета обнаружили, что такой простой показатель как соотношение окружности талии к росту (WtHR) — лучше предсказывает риск развития сердечной недостаточности, чем традиционный индекс массы тела (ИМТ). Исследование представили на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

Команда проанализировала данные 1792 участников проекта Malmö Preventive Project. Специалисты выяснили, что у людей с высоким WtHR (0.65 и выше) риск сердечной недостаточности был в 2,7 раза выше, чем у остальных. При этом ИМТ, хотя и связан с ожирением, не учитывает распределение жира и может давать «ложнооптимистичные» прогнозы у некоторых пациентов.

По словам исследователей, идеальное соотношение WtHR составляет 0,5, или длина окружности талии меньше половины роста человека.

«Жир вокруг внутренних органов (висцеральный) особенно опасен для сердца. WtHR лучше отражает этот риск, чем ИМТ», — уточнила ведущий автор работы, доктор Амра Джуич.

Ученые добавили, что если обхват талии превышает половину роста, то это повод обсудить с врачом стратегию снижения рисков для здоровья.

Ранее врач назвал пять главных угроз здоровью сердца.

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