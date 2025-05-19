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Ученые рассказали, как улучшить работу мозга за пять минут в день

Age and Ageing: пять минут физической активности могут улучшить работу мозга
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Даже короткие «всплески» умеренной или интенсивной физической активности могут заметно улучшать когнитивные функции у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Австралии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Age and Ageing.

В исследовании участвовали 585 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Ученые проанализировали, как участники распределяют время между сном, сидячим образом жизни, легкой активностью и физическими нагрузками средней и высокой интенсивности в течение суток. Затем эти данные сопоставили с результатами когнитивных тестов.

Исследование выявило двустороннюю связь между физической активностью и здоровьем мозга: регулярные тренировки были связаны с улучшением когнитивных функций, а снижение уровня активности — с их ухудшением. Причем наибольшие когнитивные преимущества наблюдались у тех, кто начал заниматься умеренной или интенсивной физической активностью хотя бы по пять минут в день, отказавшись от сидячего образа жизни.

Как пояснила соавтор исследования доктор Мэддисон Меллоу, краткие сессии аэробной нагрузки — такие как быстрая прогулка или легкая пробежка — положительно влияют на скорость обработки информации, исполнительные функции (внимание, планирование, многозадачность) и рабочую память. При этом эффекты не распространяются на эпизодическую память и зрительно-пространственные способности.

Отмечается, что положительный эффект от физической активности наблюдался у всех участников вне зависимости от пола, возраста, образования или генетической предрасположенности к когнитивным нарушениям.

Ранее были названы три способа улучшить концентрацию внимания.

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