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Ученые выяснили, почему кожа на пальцах сморщивается от влаги

JMBBM: кожа на пальцах сморщивается от влаги из-за движения кровеносных сосудов
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Shutterstock/FOTODOM

Сморщивание кожи на пальцах после контакта с водой происходит из-за сокращения кровеносных сосудов, а не вследствие отека тканей, как предполагалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Бингемтонского университета в США. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (JMBBM).

В ходе исследования участников попросили подержать пальцы в воде в течение 30 минут. После этого исследователи сфотографировали сформировавшиеся морщины и повторили эксперимент процедуру как минимум через сутки. Каждый раз фиксировались одни и те же устойчивые узоры из приподнятых петель и гребней, что указывало на стабильность механизма их формирования.

По словам биомедицинского инженера Гая Германа, одного из авторов работы, ключевую роль в процессе играют кровеносные сосуды: «Они почти не меняют своего положения. Это объясняет, почему морщины образуются одинаково каждый раз».

Авторы подчеркивают, что такое «сморщивание» — не просто побочный эффект контакта с водой, а эволюционно выработанный механизм. Считается, что он улучшает сцепление с влажными поверхностями и усиливает хват. По аналогии с протекторами шин, морщинистая кожа помогает эффективнее держать мокрые предметы. Возможно, такая способность играла важную роль в жизни древних людей, позволяя им эффективно собирать пищу в воде или перемещаться по влажной местности.

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