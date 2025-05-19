Ученые выяснили, почему донорское сердце может отказать после пересадки

Хранение донорского сердца в холодильной камере может вызвать молекулярные повреждения, приводящие к его отказу после трансплантации. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета. Результаты исследования опубликованы в Nature Cardiovascular Research.

По словам ведущего исследователя, трансплантолога Пола Танга, физические изменения в тканях сердца, происходящие при охлаждении, невозможно выявить невооруженным глазом. Сердца, извлеченные для пересадки, помещают в специальный консервирующий раствор и хранят на льду, однако на клеточном уровне такой стресс запускает нежелательные реакции.

Ключевым фактором ученые назвали активность минералокортикоидного рецептора (MR), белка, реагирующего на гормоны вроде альдостерона и кортизола. В условиях гипоксии (кислородного голодания) и низких температур MR может активироваться без гормонов — за счет образования конденсатов в ядре клетки.

Этот процесс, известный как фазовое разделение, усиливает окислительный стресс и воспаление, что повреждает клетки и снижает сократительную способность сердца. Такое повреждение может привести к первичной дисфункции трансплантата — основной причине летального исхода в первые дни после пересадки.

Ученые также выяснили, что добавление в раствор соединения под названием канренон предотвращает образование токсичных конденсатов, замедляет разрушение клеток и улучшает работу сердца даже после четырех часов хранения.

Канренон используется в Европе для лечения сердечной недостаточности и гипертонии. Его включение в стандартные протоколы хранения может повысить успех трансплантаций и снизить смертность пациентов.

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