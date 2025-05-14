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Ученые впервые засняли процесс формирования сердца у эмбриона

EMBO: клетки сердца формируют орган в соответствии со строгой программой

Британские ученые из Лондонского университетского колледжа совершили прорыв в изучении эмбрионального развития, впервые запечатлев на видео, как клетки будущего сердца самоорганизуются в работающий орган. Исследование опубликовано в научном журнале EMBO.

С помощью усовершенствованной микроскопии светового листа специалисты наблюдали за эмбрионами мышей в течение 40 часов, делая снимки каждые две минуты. Флуоресцентные маркеры позволили выделить кардиомиоциты (клетки сердечной мышцы) разными цветами, визуализировав их движение и деление.

«Мы увидели, что клетки сердца ведут себя не хаотично, а следуют строгой программе, формируя желудочки и предсердия», — пояснил руководитель исследования, доктор Кензо Иванович.

Особенно удивило ученых, что процесс самоорганизации начинается уже на шестой день развития эмбриона – значительно раньше, чем предполагали современные модели. Это открытие меняет представления о развитии сердца и может объяснить причины врожденных пороков, встречающихся у 1% новорожденных.

Технология выращивания эмбрионов в чашке Петри и их детального наблюдения открывает новые перспективы для регенеративной медицины. В будущем это может помочь создавать сердечную ткань для трансплантации и разрабатывать методы профилактики врожденных патологий.

Ранее ученые научились определять биологический возраст сердца с помощью МРТ.

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