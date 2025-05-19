Названа опасность позднего отучения младенца от соски

UM: поздний отказ от соски приводит к проблемам с речью у детей

Новые данные национального опроса, проведенного Университетом Мичигана, показали, что многие родители сталкиваются с трудностями при отучении ребенка от соски или привычки сосать палец. Хотя такие действия помогают младенцам успокоиться и легче заснуть, важно вовремя завершить этот этап. Об этом сообщает University of Michigan (UM).

Согласно результатам опроса, около половины родителей сообщили, что их ребенок использовал соску, а каждый четвертый — что ребенок сосал палец или пальцы. Педиатры напоминают: сосание — естественный рефлекс у новорожденных, необходимый для кормления и снижения стресса. Кроме того, Американская академия педиатрии рекомендует использовать пустышки во время сна для снижения риска синдрома внезапной детской смерти (СВДС).

Однако слишком долгое использование этих привычек может нанести вред. По словам педиатра доктора Сьюзан Вулфорд, длительное сосание может привести к проблемам с зубами и даже повлиять на развитие речи.

Эксперты советуют отучать детей от соски или сосания пальца уже к шести месяцам, а большинство родителей считают, что оптимальный возраст — до двух лет. Среди распространенных стратегий отказа — ограничение использования пустышки только сном, «потеря» соски, объяснение ребенку, что он уже подрос, и даже разрезание соски, чтобы она стала менее привлекательной. В случае с сосанием пальца родители иногда предлагают альтернативы — мягкие игрушки или даже применяют мягкие «отпугивающие» средства вроде вазелина.

Доктор Вулфорд подчеркивает, что подход должен учитывать возраст и особенности ребенка. Некоторым поможет сказка, другим — система наград или чтение книг на эту тему.

«Важно помнить, что это может быть эмоционально непростой момент для ребенка, и подойти к нему нужно с терпением и заботой», — отметила Вулфорд. — «Цель — научить ребенка другим способам самоуспокоения по мере его взросления».

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