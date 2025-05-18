Названы три способа улучшить концентрацию внимания

Отказ от многозадачности, сложные хобби и грамотный отдых помогают улучшить концентрацию внимания. Об этом изданию Medical Xpress рассказала доктор Синди Ластиг, когнитивный нейробиолог из Мичиганского университета.

По ее словам, способность людей целенаправленно концентрировать внимание на одном предмете с годами неуклонно падает. Причины кроются не только в технологиях, но и в особенностях человеческого мозга. Он эволюционно приспособлен к быстрому переключению внимания — раньше это помогало замечать угрозы, сегодня же внимание захватывают уведомления и поток новостей.

Эксперт отметила, что ситуацию усугубила пандемия: люди стали больше времени проводить за экранами, а потребление короткого и легкого контента ухудшило способность к фокусировке.

Чтобы восстановить способность фокусироваться, Листиг предлагает воспользоваться тремя стратегиями. Во-первых, необходимо практиковать так называемые «активные» перерывы — короткие смены деятельности, включающие физическую или умственную активность: прогулки, смену обстановки, хобби. При этом важно не заполнять эти паузы экранным временем.

Также необходимо отказаться от многозадачности. Лучше сосредоточиться на одном деле в течение 25–30 минут, после чего делать небольшой перерыв — такой ритм помогает мозгу работать эффективнее.

Наконец, внимание можно тренировать через хобби, требующие целенаправленной практики и высокой концентрации. Это может быть игра на музыкальном инструменте, спорт или любое занятие, предполагающее достижение конкретной цели.

Ранее ученые предупредили, что переработки негативно сказываются на мозге.