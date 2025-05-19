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Ученые обнаружили универсальный алгоритм поведения животных

PNAS: все млекопитающие подчиняются одним закономерностям активности
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@DenverZoo/Twitter

Международная группа ученых из Института поведения животных Макса Планка в Германии выявила необычную закономерность в поведении различных видов млекопитающих. Как выяснилось, несмотря на разницу в среде обитания и образе жизни, сурикаты, коати и пятнистые гиены демонстрируют сходные модели переключения между типами активности. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Эксперименты проводилось с использованием миниатюрных акселерометров, аналогичных тем, что встроены в современные гаджеты. Эти устройства, закрепленные на животных, позволили с высокой точностью фиксировать смену поведенческих состояний — отдых, поиск пищи, передвижение.

Ключевая обнаруженная закономерность: чем дольше животное находится в определенном состоянии (например, отдыхает), тем меньше вероятность, что оно изменит это поведение в следующий момент. Этот принцип, названный «убывающей функцией опасности», оказался универсальным для всех изученных видов.

«Представьте гиену, которая непрерывно куда-то идет уже 10 минут. Логично предположить, что вероятность остановки должна расти со временем, но данные показывают обратное», — пояснила старший автор работы Ариана Страндбург-Пешкин.

Ученые предлагают два возможных объяснения этому феномену. Первое — эффект самоподкрепления: чем дольше животное остается в определенном состоянии, тем больше оно получает от этого выгод (безопасность, экономия энергии). Второе — сложная система принятия решений, учитывающая множество факторов (голод, угрозы, социальный контекст) с разными временными масштабами.

Открытие поднимает новые вопросы для будущих исследований. Ученым предстоит выяснить, насколько широко распространен обнаруженный алгоритм среди других видов, как он проявляется на разных стадиях развития и какие эволюционные преимущества обеспечивает.

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