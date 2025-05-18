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В Китае провели эксперимент по искусственному вызову осадков

DОМ: в Китае вызвали обильные осадки с помощью дронов
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Shutterstock

Китайские ученые успешно провели эксперимент по искусственному вызову дождя с помощью дронов в регионе Синьцзянь. Используя йодид серебра, они добились увеличения осадков на 70 тысяч кубометров воды, что сопоставимо с объемом 30 олимпийских бассейнов. О результатах сообщает South China Morning Post.

Для эксперимента над пастбищами Баянбулак, расположенными у подножия гор Тянь-Шань, были запущены два типа беспилотников. На высоте более пяти тысяч метров они распыляли порошок йодида серебра, упакованный в бруски по 125 граммов. Общий расход вещества составил 997 граммов, при этом частицы подавались в воздух со скоростью 0,28 грамма в секунду.

Несмотря на небольшой объем химиката, эффект превзошел ожидания: дополнительные осадки выпали на площади протяженностью восемь тысяч квадратных километров. По словам ученых, добиться такого результата удалось благодаря точечному воздействию на облачные слои — ранее это считалось технически сложной задачей.

Испытания проводились под руководством Лаборатории физики осаждения облаков и модификации погоды Китайского метеорологического управления в сотрудничестве с Синьцзянским управлением по изменению погоды. Результаты оценивались тремя методами: измерением дождевых капель, статистическим анализом климатических данных за 50 лет и моделированием. Все методы подтвердили прирост осадков на 3,8–4,3%.

Технология засева облаков йодидом серебра применяется с середины XX века, но использование дронов позволило повысить точность и снизить экологические риски. По словам одного из авторов исследования Ли Бина, эксперимент показал потенциал технологии в борьбе с засухой и адаптации к изменениям климата.

Учитывая, что в Синьцзяне годовое количество осадков не превышает 150 мм, разработка может стать важным инструментом для поддержания водоснабжения и продовольственной безопасности в регионе.

Ранее ученые открыли атмосферный «эффект памяти», управляющий сезонными ливнями.

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