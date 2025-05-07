Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые открыли атмосферный «эффект памяти», управляющий сезонными ливнями

PNAS: атмосфера сохраняет «память» о муссонах в виде водяного пара
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Немецкие ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений обнаружили механизм, перевернувший представление о сезонных дождях. Оказалось, что муссонные ливни работают по принципу «переключателя», а атмосфера способна «запоминать» состояние влажности неделями. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда выяснила, что атмосфера сохраняет «память» в виде водяного пара, что объясняет резкие переходы между сухими и дождливыми сезонами.

Для запуска муссона требуется критический порог — 35 кг водяного пара на квадратный метр площади. Этот механизм работает без влияния океанов, что раньше считалось невозможным.

«Это как если бы воздух был гигантской батареей, накапливающей влагу весной и постепенно расходующей ее осенью», — пояснила ведущий автор исследования Аня Катценбергер.

Открытие способствует лучшему прогнозированию погодных бедствий, поскольку понимание работы «переломных точек» поможет предсказывать засухи и наводнения.

Ранее ученые «взломали код» океанов для прогнозирования опасных ливней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами