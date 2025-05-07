Ученые открыли атмосферный «эффект памяти», управляющий сезонными ливнями

PNAS: атмосфера сохраняет «память» о муссонах в виде водяного пара

Немецкие ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений обнаружили механизм, перевернувший представление о сезонных дождях. Оказалось, что муссонные ливни работают по принципу «переключателя», а атмосфера способна «запоминать» состояние влажности неделями. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда выяснила, что атмосфера сохраняет «память» в виде водяного пара, что объясняет резкие переходы между сухими и дождливыми сезонами.

Для запуска муссона требуется критический порог — 35 кг водяного пара на квадратный метр площади. Этот механизм работает без влияния океанов, что раньше считалось невозможным.

«Это как если бы воздух был гигантской батареей, накапливающей влагу весной и постепенно расходующей ее осенью», — пояснила ведущий автор исследования Аня Катценбергер.

Открытие способствует лучшему прогнозированию погодных бедствий, поскольку понимание работы «переломных точек» поможет предсказывать засухи и наводнения.

Ранее ученые «взломали код» океанов для прогнозирования опасных ливней.