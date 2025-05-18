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Названа скрытая причина хронической усталости

Neurology: микроинсульт может стать причиной хронической усталости
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Микроинсульт может стать причиной хронической усталости длительностью в несколько месяцев. К такому выводу пришли исследователи из Университетской больницы Ольборга в Дании. Результаты их работы опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 354 человека в возрасте около 70 лет, которые перенесли микроинсульт в течение года. Участников просили оценить уровень усталости в течение первых двух недель после сосудистого события, а затем снова через три, шесть и двенадцать месяцев.

Уже на раннем этапе 61% сообщили об усилении утомляемости, и примерно у половины из них усталость сохранялась в течение всего года.

Хотя микроинсульт не приводит к таким масштабным последствиям, как классический инсульт, он способен вызывать повреждение мозга, которое влияет на общее самочувствие. В результате у человека может развиться мышечная слабость, нарушиться координация движений и появиться выраженное ощущение усталости.

Исследование также показало, что у участников, испытывающих хроническую усталость, в два раза чаще встречались тревожные расстройства или депрессия в анамнезе. Усталость при этом проявлялась как на физическом уровне — в виде боли в мышцах, головных болей и проблем с пищеварением, — так и на когнитивном: снижались концентрация внимания, скорость реакции и способность к принятию решений. Дополнительными последствиями микроинсульта также были нарушение сна, эмоциональная неустойчивость и ухудшение памяти.

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