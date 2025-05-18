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Названа причина неудачного запуска индийской ракеты

Индия отменила запуск ракеты PSLV-C61 из-за проблем с двигателем
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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Индийская организация космических исследований (ISRO) не смогла вывести на орбиту ракету PSLV-C61 с исследовательским спутником EOS-09 из-за технических проблем на одном из этапов полета. Об этом сообщил в соцсети X глава ISRO В. Нараянан.

Он обратил внимание, что старт прошел штатно до второй ступени, однако во время работы третьей возникли неполадки, из-за которых продолжить миссию стало невозможно. По предварительным данным, произошло падение давления внутри корпуса двигателя. Специалисты уже анализируют ситуацию и планируют в ближайшее время представить подробный отчет.

Запуск должен был стать 101-м с космодрома Шрихарикота. Спутник EOS-09 предназначен для наблюдения за Землей. Он способен делать снимки при любых погодных условиях и в любое время суток. Такие данные используются в сельском хозяйстве, лесном мониторинге, градостроительстве, а также при ликвидации последствий ЧС и в сфере нацбезопасности.

EOS-09 — девятая миссия в серии индийских спутников для наблюдения за Землей. Ракета PSLV относится к легкому классу и состоит из четырех ступеней с различными типами двигателей. Ее высота — около 44 метров, грузоподъемность — до 3,8 тонн. В зависимости от модификации ракета оснащается двумя, четырьмя или шестью боковыми ускорителями. Спутник, рассчитанный на пять лет работы, должен был делать снимки высокого качества в любых погодных условиях. Его радар с синтезированной апертурой обладает разрешением до одного метра.

Ранее Китай успешно запустил шесть спутников.

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