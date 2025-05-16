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Найден точный маркер для выявления рака шейки матки до появления симптомов

БФУ им. Канта: ген TP53 может использоваться для диагностики рака шейки матки

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Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Ученые БФУ им. И. Канта установили, что мутации в гене TP53 играют значительную роль в развитии доброкачественных или злокачественных образований шейки матки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Участие в проекте приняли 265 женщин Калининградской области с разным анамнезом: с подтвержденным раком шейки матки, без признаков заболевания, и те, у кого есть риск возникновения злокачественных опухолей.

«Это настоящий прорыв в диагностике. Обнаруженные нами биомаркеры (Вирусы папилломы человека 16 и 58 типов и критическая мутация TP53) позволяют выявлять предраковые изменения шейки матки на самых ранних досимптоматических стадиях, когда это наиболее информативно. Даже у женщин с нормальными анализами, но с определенной мутацией в TP53, есть риск развития болезни. Уверены, что тестирование мазков на мутации TP53 повысит точность диагностики на ранних стадиях. Новые данные поменяют правила игры в профилактике рака шейки матки. Однако нужны дополнительные исследования», – рассказала «Газете.Ru» руководитель Лаборатории трансляционных исследований БФУ им. И. Канта Екатерина Семина.

В будущем ученые планируют проверить полученные результаты на большей выборке, уточнить роль ряда бактерий в развитии рака, разработать клиническую модель для прогнозирования развития болезни на основе комбинации маркеров, а также изучить возможности персонализированного скрининга для женщин с мутациями TP53.

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