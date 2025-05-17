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Археологи нашли древние захоронения и наскальные рисунки в Марокко

AAR: на полуострове Танжер обнаружили каменные гробницы возрастом более 4000 лет
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Hamza benattia

Международная группа ученых из Университета Барселоны, Университета Кастилии-Ла-Манча (Испания) и Национального института археологии и наследия Марокко нашли три древних кладбища и наскальные изображения на полуострове Танжер. Результаты исследования опубликованы в журнале African Archaeological Review (AAR).

Полуостров Танжер, расположенный на северо-западе Африки, долгое время оставался малоизученным. В ходе полевых работ археологи нашли каменные захоронения (цисты), датируемые приблизительно 2000 годом до н. э. Тела помещали в вырубленные в скале углубления и накрывали каменными плитами.

Ученые отметили, что создание таких ниш требовало значительных усилий, учитывая примитивные инструменты той эпохи.

Особый интерес представляет гробница, в которой с помощью радиоуглеродного анализа удалось установить возраст останков — около 4000 лет. Это первый случай применения такого метода для изучения захоронений в Северо-Западной Африке.

Помимо захоронений, исследователи обнаружили искусственные укрытия с наскальной живописью, напоминающей изображения из Сахары, а также несколько стоячих камней высотой до 2,5 метра. Подобные мегалиты, вероятно, служили территориальными маркерами для древних народов.

Открытие проливает свет на малоизученный период истории региона и демонстрирует культурные связи между Северной Африкой и Сахарой. Дальнейшие исследования помогут лучше понять жизнь древних обществ Средиземноморья.

Ранее в Ираке нашли редкий барельеф с изображением ассирийского царя и богов.

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