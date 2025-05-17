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Раскрыта связь между древними океанскими течениями и глобальным похолоданием

NatComms: активация потоков в Атлантике охладила планету 3,6 млн лет назад
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NASA

Международная группа ученых из Великобритании, США, Франции и других стран нашла ключевые изменения в глубоководных отложениях Северной Атлантики, которые проливают свет на механизмы резкого похолодания климата 3,6 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Анализ осадочных кернов, собранных в ходе экспедиций IODP 395/395C к востоку от Срединно-Атлантического хребта, показал резкий переход от светлых карбонатных илов к темным глинистым отложениям. Этот слой, датируемый периодом значительного похолодания в Северном полушарии, отсутствует в образцах западной части хребта.

Ученые связывают эти изменения с активизацией Исландско-Шотландского глубинного течения (ISOW) — ключевого компонента глобальной океанической «конвейерной ленты».

Особую ценность исследованию придает изучение эпохи плиоцена (5-2,8 млн лет назад), когда климатические условия были близки к прогнозируемым на ближайшие столетия.

«Понимание этих древних процессов поможет нам предсказать возможные сценарии изменения океанической циркуляции в условиях современного потепления», — отметил доктор Борис Карацолис из Свободного университета Брюсселя.

Дальнейшие исследования позволят уточнить причинно-следственные связи между изменением океанических течений, формированием ледниковых щитов и глобальными климатическими сдвигами. Эти данные особенно актуальны в контексте современных опасений о возможном замедлении Гольфстрима и других ключевых течений.

Ранее ученые впервые нашли доказательства таяния древнего ледникового щита Северной Америки.

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