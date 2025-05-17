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Заживление озоновой дыры помогает Южному океану поглощать углерод, узнали ученые

SciAdv: сокращение озоновой дыры ускоряет удаление парниковых газов из атмосферы
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Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Международная группа ученых из Университета Восточной Англии (Великобритания) и Национального центра атмосферных наук (США) показало, что заживление озоновой дыры способно обратить вспять ее негативное влияние на способность Южного океана поглощать углерод. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Южный океан, окружающий Антарктиду, играет ключевую роль в климатической системе Земли. Несмотря на небольшую площадь, он поглощает огромное количество атмосферного углерода, смягчая последствия глобального потепления. Однако в последние десятилетия усиление ветров из-за истощения озонового слоя привело к снижению его поглощающей способности.

Используя климатическую модель UKESM1, исследователи смоделировали три сценария: мир без озоновой дыры, реальный сценарий с восстановлением озона после Монреальского протокола (1987) и гипотетический вариант, где озоновая дыра сохраняется до 2100 года.

Оказалось, что по мере затягивания озоновой дыры ее влияние на ветра и циркуляцию океана ослабевает. Однако если выбросы парниковых газов продолжат расти, усиление ветров продолжится уже из-за глобального потепления, что снова ухудшит поглощение углерода.

«Наши расчеты показывают, что негативное влияние озоновой дыры обратимо, но только при сценарии с низкими выбросами. Если же выбросы останутся высокими, рост концентрации парниковых газов перевесит положительный эффект от восстановления озонового слоя», — уточнила ведущий автор исследования доктор Тереза Ярникова.

Исследование подтверждает, что быстрое сокращение выбросов — единственный способ сохранить способность Южного океана смягчать климатические изменения.

Ученые также отметили, что в будущем циркуляция океана будет меньше влиять на поглощение углерода, поскольку его распределение между поверхностью и глубинами изменится.

Ранее исследователи нашли «горячие пояса» в мировом океане.

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