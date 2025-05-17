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Ученые доказали, что все живые существа светятся

JPCL: каждый живой организм испускает фотоны в диапазоне 200-1000 нм
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American Association for the Advancement of Science

Канадские ученые из Университета Калгари доказали, что все живые организмы излучают сверхслабый свет. Это явление, известное как биофотонная эмиссия (UPE), может стать революционным инструментом в медицине и биологии. Результаты опубликованы в научном издании Journal of Physical Chemistry Letters (JPCL).

Любой живой организм, от бактерий до человека, постоянно испускает фотоны в диапазоне 200-1000 нм. Это свечение в тысячи раз слабее биолюминесценции и невидимо невооруженным глазом. Его источник — активные формы кислорода (ROS), побочные продукты клеточного метаболизма. При стрессе интенсивность свечения резко возрастает.

Используя сверхчувствительные камеры в специальных темных помещениях, ученые сравнили излучение живых и только что умерших мышей. Разница оказалась поразительной: живые грызуны демонстрировали яркое свечение, тогда как у неживых животных оно практически исчезало.

На растениях исследователи провели серию стресс-тестов. Повышение температуры, механические повреждения и химическое воздействие неизменно приводили к усилению биофотонного излучения. Особенно ярко «светились» поврежденные участки листьев.

Открытие может найти широкое применение в диагностике жизнеспособности тканей при трансплантации, раннем выявлении стресса у растений в сельском хозяйстве и мониторинге эффективности лекарственных препаратов.

Ранее ученые создали бактерии, заставляющие почву и урожай «светиться».

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