В далеком прошлом Луна была «адским» вулканическим миром, выяснили ученые

Nature: 4 млрд лет назад одну из сторон Луны покрывали лавовые моря

Американские ученые из NASA выяснили причины различий между ближней и дальней сторонами Луны. Специалисты обнаружили температурную асимметрию в лунной мантии, которая может быть причиной контраста между темными лавовыми равнинами видимой стороны и неровной поверхностью обратной. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Анализ гравитационных данных с космических аппаратов Ebb and Flow показал, что мантия на ближней к Земле стороне Луны деформируется на 2-3% легче, чем на дальней. Моделирование подтвердило, что это связано с разницей температур – ближнее полушарие оказалось горячее на 170°C (100-200 Кельвинов).

Ученые предполагают, что эта тепловая асимметрия сохраняется благодаря радиоактивным элементам – торию и титану, сконцентрированным в видимой стороне. Эти элементы могут быть остатками интенсивной вулканической активности, сформировавшей темные лавовые моря 3-4 миллиарда лет назад.

Открытие объясняет давнюю геологическую загадку: почему видимая сторона покрыта гладкими базальтовыми равнинами, а обратная – гористая и испещрена кратерами. Разница в температуре мантии влияла на вулканическую активность и тектонические процессы в ранней истории Луны.

Методика гравитационного анализа, использованная в исследовании, может быть применена для изучения внутренней структуры Марса, Энцелада и Ганимеда, даже без посадки космических аппаратов на их поверхность. Это открывает новые возможности в исследовании планет Солнечной системы.

Ранее китайские ученые нашли следы извержений вулканов в лунном грунте.