В России создали программу безопасного строительства в плотной застройке

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали программу, которая автоматически определяет минимально допустимую дистанцию до существующих зданий, сокращая время расчетов и повышая их точность до 95%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Приложение основано на ведомственных строительных нормах (ВСН 490-87), но полностью оцифрована и адаптирована для быстрого использования в полевых условиях. Пользователю достаточно ввести параметры грунта, свай и близлежащих зданий, и через 3–5 минут система выдаст точный расчет безопасного расстояния. Это исключает ошибки, связанные с ручной работой с графиками и формулами.

Программа прошла натурные испытания: замеры вибраций при реальной забивке свай подтвердили ее точность.

По словам Александры Ереминой, инженера кафедры строительного производства и геотехники ПНИПУ, погрешность не превышает 5%, что значительно надежнее ручных методов.

Решение актуально для современных городов, где новое строительство часто ведется в непосредственной близости от существующих зданий. Технология позволит минимизировать риски и повысить безопасность строительных процессов.

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