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Названа неожиданная опасность избытка сна

A&D: избыток сна может ухудшить внимание и память
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thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио (UT Health San Antonio) установили, что сон продолжительностью девять часов и более связан с ухудшением когнитивных функций, особенно при депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Исследование проводилось в рамках долгосрочного проекта Framingham Heart Study, охватившего 1853 участников в возрасте от 27 до 85 лет. Средний возраст испытуемых составил около 50 лет. Целью ученых было выяснить, как продолжительность сна влияет на работу мозга, особенно с учетом наличия или отсутствия депрессивных симптомов.

Авторы подчеркивают, что и слишком короткий, и чрезмерно длительный сон могут негативно сказываться на памяти, внимании и способности к принятию решений. Оптимальная продолжительность сна для взрослых составляет семь-восемь часов в сутки, что подтверждается рекомендациями Глобального совета по здоровью мозга.

Особое внимание было уделено взаимодействию сна и депрессии. Участники были разделены на четыре группы в зависимости от наличия симптомов этого расстройства. Результаты показали, что у людей с депрессией — как принимающих лекарства, так и нет — длительный сон был связан с более выраженным снижением когнитивных способностей.

Участники без депрессии также демонстрировали ухудшение, но в меньшей степени. Примечательно, что у тех, кто принимал антидепрессанты, но не испытывал депрессивных симптомов, статистически значимых изменений не наблюдалось.

Исследователи отмечают, что нарушения сна и депрессия часто идут рука об руку: около 90% людей с депрессией жалуются на проблемы со сном.

Ранее были названы болезни, повышающие риск развития депрессии.

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