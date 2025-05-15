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Ученые выяснили, как мозг «подбирает» слова при разговоре

Cell Reports: за подбор слов при разговоре отвечают две мозговых сети
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Depositphotos

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, как протекает один из ключевых процессов человеческого общения — поиск слов. Они установили, что левосторонняя сеть в дорсолатеральной префронтальной коре играет важную роль в этой способности. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Поиск слов — это базовая когнитивная функция, которая позволяет людям связывать идеи с языком и выражать мысли. Нарушения этой способности часто наблюдаются у людей с повреждением мозга: они могут без проблем называть предметы, которые видят, но при этом сталкиваются с трудностями в подборе слов в обычной речи. До сих пор точные механизмы, лежащие в основе этого процесса, особенно в естественных слуховых условиях, оставались слабо изученными.

Ученые проанализировали данные электрокортикографии (ЭКоГ), полученные от 48 пациентов, перенесших нейрохирургические операции. Благодаря высокой точности этого метода, исследователи смогли проследить активность мозга во времени и пространстве и обнаружили наличие двух взаимосвязанных, но различающихся по функциям нейронных сетей.

Одна из них, связанная с семантической обработкой, оказалась чувствительной к смысловому контексту и активировалась, когда слово было неожиданным или труднопредсказуемым. Другая сеть, ответственная за артикуляционное планирование, участвовала в формировании речи независимо от того, воспринимались ли слова визуально или на слух.

Кроме того, ученые выявили четкий паттерн активности в префронтальной коре: моторное планирование речи локализовалось в ее вентральной части, тогда как смысловая обработка происходила в дорсальной области, особенно в средней лобной извилине. Роль этого участка ранее была недооценена в исследованиях языка и речи.

Ранее ученые выяснили, что происходит в мозге во время чтения.

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