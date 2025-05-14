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Ученые зафиксировали взлет смертности от синдрома «разбитого сердца»

JAHA: 6,5% случаев кардиомиопатии Такоцубо заканчиваются летальным исходом
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Shutterstock

Крупное исследование Американской кардиологической ассоциации выявило тревожные тенденции в статистике кардиомиопатии Такоцубо, известной как синдром «разбитого сердца». Анализ почти 200 тыс. случаев за 2016-2020 годы показал, что это стрессовое заболевание сердца продолжает уносить жизни с угрожающей частотой, несмотря на достижения современной медицины. Доклад опубликован в научном издании Journal of the American Heart Association (JAHA).

Синдром «разбитого сердца развивается как реакция на сильный эмоциональный или физический стресс — потерю близкого, развод или тяжелую болезнь. Резкий выброс гормонов стресса вызывает временное нарушение работы сердечной мышцы. Медики отмечают, что болезнь часто путают с инфарктом из-за схожих симптомов.

Согласно анализу, уровень внутрибольничной смертности при этом диагнозе остается стабильно высоким и составляет 6,5%.

Особую тревогу вызывает гендерный разрыв: мужчины с синдромом «разбитого сердца» уходят из жизни более чем в два раза чаще женщин (11,2% против 5,5%).

Исследование выявило, что наиболее уязвимой группой остаются люди старше 61 года, однако среди пациентов среднего возраста (46-60 лет) заболеваемость выросла в 2,6-3,25 раза по сравнению с молодыми взрослыми (31-45 лет).

Кардиомиопатия Такоцубо часто сопровождается серьезными осложнениями. У 35,9% пациентов развивается сердечная недостаточность, у 20,7% — мерцательная аритмия. Также зафиксированы случаи кардиогенного шока (6,6%), инсультов (5,3%) и остановки сердца (3,4%).

Учёные планируют продолжить работу, чтобы понять причины гендерных различий в смертности и разработать более эффективные протоколы лечения.

Эти выводы особенно актуальны в современном мире, где стресс становится постоянным спутником жизни. Специалисты призывают серьезно относиться к опасности «разбитого сердца» и своевременно обращаться за помощью при любых тревожных симптомах.

Ранее ученые выяснили, что прививка от опоясывающего лишая также снижает риск развития болезней сердца.

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