Ученые опровергли стереотипы об общении людей с аутизмом

Шотландские ученые из Эдинбургского университета выяснили, что люди с аутизмом общаются не менее эффективно, чем нейротипичные люди, хотя и делают это по-другому. Эти данные ставят под сомнение распространенное мнение, что аутичные люди испытывают серьезные трудности в социальном взаимодействии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behavior (NHB).

Аутизм — это особенность развития, которая влияет на восприятие мира и социальное взаимодействие. Аутичные люди могут говорить прямо, без намеков, иначе воспринимать эмоции или обрабатывать информацию.

В эксперименте задействовали 311 человек — как с аутизмом, так и без него. Участники передавали друг другу историю по цепочке, а исследователи оценивали точность передачи информации. Оказалось, что аутичные, неаутичные и смешанные группы справлялись с заданием одинаково хорошо.

При этом опрос после эксперимента показал, что нейротипичные люди чаще считали общение с себе подобными более комфортным, а аутичные участники чувствовали себя увереннее при взаимодействии с другими людьми с аутизмом.

Разница в восприятии объясняется тем, что аутичные люди часто общаются более прямо и могут иначе интерпретировать невербальные сигналы, такие как жесты или интонации. Это не делает их коммуникацию менее эффективной, но иногда создает барьеры в диалоге с нейротипичными людьми.

Ученые надеются, что эти выводы помогут уменьшить стигму и улучшить взаимопонимание между людьми с разными особенностями восприятия мира.

Ранее исследователи нашли связь между аутизмом и редким наследственным заболеванием.