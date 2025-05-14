Ученые впервые воссоздали походку предка тираннозавра, жившего 120 млн лет назад

Международная группа ученых из Австралии и Китая впервые реконструировала передвижение динозавра, используя цифровое моделирование. Специалисты проанализировали «тропу Феникса» — самую длинную цепочку следов двуногого хищника в Восточной Азии, обнаруженную в китайской провинции Сычуань. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Geosciences.

Местные легенды связывали эти следы с мифическим фениксом, однако ученые установили, что они принадлежат пернатому динозавру, похожему на ютираннуса (одного из предшественников тираннозавра), обитавшего в раннем меловом периоде.

По словам экспертов, «тропа Феникса» — 80 последовательных следов, протянувшихся на 70 метров — позволили шаг за шагом восстановить движение плотоядного ящера.

«Благодаря цифровой анимации мы смогли увидеть, как динозавр шел, ускорялся и реагировал на окружающую среду», — пояснили исследователи.

Анализ показал, что динозавр передвигался на двух ногах, достигал 1,13 метра в высоту и весил до 292 кг. Его средняя скорость составляла 5,3 км/ч — как при быстрой ходьбе человека, но на коротком участке он перешел на легкую рысь, после чего вернулся к прежнему темпу. Интересно, что хищник двигался почти по прямой линии, что говорит о его целенаправленном перемещении.

Ранее ученые впервые воссоздали джунгли, в которых жили полярные динозавры 140 млн лет назад.