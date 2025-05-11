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Врач рассказала, как «сдерживать» скачки сахара в крови

Wellness Pulse: физическая активность снижает уровень сахара в крови на 24 часа
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Shutterstock

Сочетание высокоуглеводных и сладких продуктов с белковыми поможет избежать резких скачков сахара в крови. Также сохранять стабильный уровень глюкозы надолго позволяет физическая активность. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала британский диетолог Прия Тью.

Врач объяснила, что колебания уровня глюкозы являются естественной реакцией на любой прием пищи. Однако резкое повышение уровня сахара в крови могут спровоцировать продукты, содержащие много углеводов – кондитерские изделия, хлеб, сладкие напитки.

По словам Тью, постоянный высокий уровень глюкозы может вредить здоровью в долгосрочной перспективе. Также «скачки сахара» могут вызывать беспокойство у людей с диабетом – провоцировать сосудистые повреждения, негативно влиять на настроение и самочувствие.

Чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови стабильным, диетолог рекомендует сочетать углеводистые продукты с белковыми в одном приеме пищи. Примером такого сбалансированного блюда являются макароны с мясом птицы.

Также врач советует не забывать об овощах, богатых клетчаткой. Эти пищевые волокна медленно расщепляются и усваиваются организмом, что приводит к постепенному высвобождению глюкозы.

В долгосрочной перспективе контроль глюкозы в крови помогают осуществлять здоровый вес и регулярные занятия физической активностью.

«Физическая активность улучшает чувствительность к инсулину и может снижать уровень сахара в крови на срок до 24 часов после завершения тренировки», – заключила эксперт.

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