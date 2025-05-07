Врач рассказала, сколько диетической газировки безопасно пить в день

Потребление диетической газировки, включая популярную Coca-Zero, следует ограничить до одной банки в день. Это поможет избежать потенциально вредного воздействия подсластителей и фосфорной кислоты. Об этом изданию WellnessPulse рассказала доктор медицинских наук, диетолог Александра Гинос (США).

По словам эксперта, основными подсластителями в подобных напитках являются аспартам и ацесульфам калия (Ace K) — заменители сахара, сохраняющие сладкий вкус без калорий. Несмотря на то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило их использование в пищевых продуктах, вопрос об их долгосрочной безопасности остается открытым.

Научный обзор 2021 года показал, что аспартам может быть связан с развитием ряда заболеваний, включая ожирение и диабет второго типа. Также существуют данные о том, что этот заменитель сахара обладает генотоксическими свойствами – способностью вызывать повреждение генетического материала живых клеток.

В другом крупном исследовании, опубликованном в British Medical Journal в 2022 году, была установлена возможная связь между высоким потреблением искусственных подсластителей и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно при употреблении аспартама, ацесульфама калия и сукралозы.

Врач добавила, что в составе диетической газировки содержится фосфорная кислота — она усиливает вкус и действует как консервант. Однако, как показало исследование 2017 года, потребление продуктов с высоким содержанием фосфора может способствовать развитию кариеса.

Хотя прямые механизмы влияния пока не до конца изучены, диетолог рекомендует проявлять осторожность. Эксперт отмечает, что FDA считает безопасным потребление одной банки диетической газировки в день. Диетолог посоветовала обратить внимание на другие приятные на вкус альтернативы напитку – ароматизированный чай и фруктовую воду.

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