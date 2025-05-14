Ученые выяснили, когда тренировки не защищают от болезни Альцгемера

A & D: тренировки не защищают от болезни Альцгемера при сидячем образе жизни

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта установили, что длительное пребывание в сидячем или лежачем положении ведет к уменьшению объема мозга в зонах, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

В исследовании приняли участие 404 человека. На протяжении недели испытуемые носили специальные устройства, которые отслеживали уровень их физической активности. Полученные данные ученые сопоставили с результатами МРТ и когнитивных тестов, собранных за семилетний период.

Выяснилось, что даже при наличии регулярных тренировок длительное сидение оказывало негативное влияние на мозг. Особенно выраженными эти изменения были у людей, несущих генетический риск развития болезни Альцгеймера — носителей аллеля APOE-e4.

«Одна тренировка в день — это хорошо, но недостаточно. Важно сокращать общее время, проведенное в малоподвижном состоянии, особенно если человек входит в группу риска», — прокомментировала результаты доцент кафедры неврологии Питтсбургского университета Марисса Гогниат.

Ранее ученые нашли недостающее звено для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.