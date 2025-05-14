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Ученые превратили грибы в живой съедобный суперматериал

AdvMat: создана органическая грибная пленка из древесного гриба щелелистника
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Georg Stelzner/imageBROKER.com/Global Look Press

Швейцарские ученые из лаборатории Empa разработали инновационный биоразлагаемый материал на основе живого мицелия грибов. Он не требует химической обработки и сохраняет все природные свойства грибницы. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Команда использовала мицелий щелелистника обыкновенного — широко распространенного древесного гриба. Специалисты сохранили его структуру вместе с внеклеточным матриксом — сетью биологических молекул, которые организм выделяет для роста.

Такой подход позволил создать прочный материал, устойчивый к разрывам за счет длинным волокнам полисахарида шизофиллана.

Кроме того, вещество само стабилизирует эмульсии (например, косметические кремы или пищевые продукты) за счет белков гидрофобинов. Наконец, при желании его можно съесть без вреда для здоровья.

Команда считает, что получившуюся грибную пленку можно применять в производстве упаковки, косметической и пищевой промышленности, а также в электронике для создания биоразлагаемых датчиков влажности и батарей.

Ранее ученые выяснили, что 411 видов грибов на Земле могут исчезнуть из-за деятельности человека.

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