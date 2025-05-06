Ученые нашли способ определить «истинный возраст» сердца

Ученые из Университета Восточной Англии (UEA) разработали инновационный метод оценки функционального возраста сердца с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal Open.

В ходе работы ученые сотрудничали с больницами и клиниками Великобритании, Испании и Сингапура. В исследовании приняли участие 557 пациентов, среди которых были как здоровые люди, так и лица с гипертонией, диабетом и ожирением.

С помощью современных МРТ-сканеров специалисты измерили ключевые характеристики сердец испытуемых — размер, объем и прочность камер. На основе этих параметров они вывели формулу, позволяющую рассчитывать так называемый функциональный возраст сердца — степень «изношенности» органа по сравнению с календарным возрастом человека.

Тесты показали, что у здоровых участников возраст сердца соответствовал их реальному возрасту, а у людей с хроническими заболеваниями орган оказывался «старше» на несколько лет.

«Например, у 50-летнего человека с высоким кровяным давлением сердце может функционировать как у 55-летнего», — пояснил ведущий автор исследования, кардиолог Панкадж Гарг из Медицинской школы Норвича при UEA.

По словам ученых, их метод открывает возможности для ранней диагностики заболеваний сердца — еще до появления симптомов. Кроме того, знание функционального возраста миокарда может эффективнее побуждать пациентов к переменам в образе жизни: здоровому питанию, физической активности и соблюдению врачебных рекомендаций. Это, в свою очередь, способно снизить риск сердечных приступов и инсультов.

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