Названы признаки, по которым можно распознать гормональный сбой

Сильная усталость, резкие перепады настроения, проблемы со сном и менструальным циклом могут говорить о гормональном дисбалансе. Об этом рассказала эндокринолог и член Испанского общества эндокринологии и питания (SEEN) Нурия Виларраса в интервью изданию Infosalus.

По словам специалиста, поводом для беспокойства также могут стать резкие изменения веса без видимой причины, ухудшение состояния кожи, выпадение волос, повышенная чувствительность к холоду или жаре, тремор и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. В таких случаях Виларраса советует обратиться к врачу и сдать анализы на гормоны.

Для поддержания гормонального здоровья эндокринолог рекомендует полноценное питание, включая продукты, богатые белком, полезными жирами и сложными углеводами. Немаловажную роль играют сон и управление стрессом — оба фактора напрямую влияют на выработку гормонов, включая инсулин, кортизол и мелатонин.

Физическая активность также входит в число ключевых рекомендаций. Регулярные упражнения, по словам врача, способствуют регуляции обменных процессов и помогают поддерживать гормональный фон в норме.

Полное гормональное обследование особенно важно при наличии хронических симптомов, таких как нарушения цикла, быстрая потеря или набор веса. Анализы необходимы и тем, кто уже проходит лечение заболеваний, связанных с гормональной системой — например, гипотиреоза (недостаточности гормонов щитовидной железы) или синдрома поликистозных яичников.

Ранее был развеян миф о наборе веса из-за гормона стресса.