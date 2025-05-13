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Назван возраст, в котором определяется риск ожирения в молодости

ECO2025: лишний вес в шесть лет вдвое повышает риск развития ожирения к 18 годам
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Shutterstock

Каждое увеличение ИМТ (индекса массы тела) на единицу в возрасте шести лет более чем в два раза повышает вероятность избыточного веса или ожирения в 18 лет. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Роттердама. Результаты исследования представлены на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025).

В исследовании приняли участие 3528 голландских детей. Их индекс массы тела отслеживался (ИМТ) в возрасте двух, шести, 10, 14 и 18 лет. Среди молодых участников 32,3% имели избыточный вес или страдали ожирением в возрасте двух лет, 22,3% — в возрасте шести лет, 24,7% — в возрасте 10 лет и 20,6% — в возрасте 14 лет.

Было установлено, что избыточный вес в шестилетнем возрасте тесно коррелирует с ожирением в молодости. Однако при условии возвращения ребенка к нормальной массе тела по достижении шести лет этот риск нивелируется.

«За последние 15 лет число случаев ожирения у подростков значительно возросло. Так происходит из-за активного потребления фабричных продуктов с высокой степенью переработки, малоподвижного образа жизни, недостатка сна и проблемам с психическим здоровьем», — рассказал ведущий исследователь — доктор Динеш Гири, детский эндокринолог-консультант из Бристольского королевского детского госпиталя.

Ранее был развеян миф о наборе веса из-за гормона стресса.

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