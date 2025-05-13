Научные кочевники: раскрыт секрет научных прорывов нобелевских лауреатов

IER: часто переезжающие исследователи получают Нобеля на два года раньше коллег

Группа экономистов из США и ОАЭ провела масштабное исследование карьерных траекторий нобелевских лауреатов и обнаружила любопытную закономерность. Оказалось, что ученые, которые чаще меняют место работы или распределяют время между разными научными центрами, начинают свои прорывные исследования на несколько лет раньше коллег, работающих в одном месте. Исследование опубликовано в научном журнале International Economic Review (IER).

Работа охватила биографии получателей Нобелевской премии по химии, медицине и физике за более чем столетний период. Результаты показали, что переезд в новую локацию каждые два года сокращает время до начала нобелевского исследования в среднем на два года. Даже менее частые переезды — раз в пять лет — дают выигрыш в восемь месяцев.

Особенно впечатляющий эффект наблюдается у ученых, которые одновременно работают в нескольких местах. Например, физики, совмещающие преподавание в университете с исследованиями в ЦЕРНе, начинают свои знаковые проекты на 2,6 года раньше.

Профессор Брюс Вайнберг из Университета Огайо, соавтор исследования, объясняет этот феномен механизмом «интеллектуального кроссинга». Когда специалист погружается в разные научные сообщества, он сталкивается с альтернативными подходами и неочевидными решениями. Это позволяет комбинировать идеи из разных областей, что часто приводит к революционным открытиям.

Интересно, что традиционные научные кластеры вроде Кембриджа или Силиконовой долины со временем теряют эффективность. По словам исследователей, после многих лет работы в одном кругу коллег мышление становится предсказуемым, что затрудняет прорывные открытия.

Хотя исследование фокусировалось на естественных науках, авторы предполагают, что этот принцип работает и в других творческих сферах — от искусства до технологических стартапов. Новая среда, даже без активного взаимодействия с местными специалистами, сама по себе способна перезагрузить восприятие и стимулировать нестандартное мышление.

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