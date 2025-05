Переворот в муравейнике: муравьи-«диссиденты» свергают своих королев, узнали ученые

Американские ученые из Университета Джорджии обнаружили, что всего 10% особей в колонии огненных муравьев могут кардинально изменить ее устройство, лишив королеву абсолютной власти и перестроив систему в пользу нескольких маток. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Огненные муравьи обычно живут в колониях с одной или несколькими матками. Особи из «монокоролевских» семей агрессивно отвергают других самок, тогда как их сородичи с особым генетическим вариантом спокойно принимают нескольких маток.

Эксперименты продемонстрировали, что если в колонию с одной королевой внедрить всего 10% рабочих муравьев с «мультикоролевским» геном, остальные постепенно перенимают их модель поведения. Ключевую роль в этом процессе играют феромоны — химические сигналы, которые передают информацию даже через мертвых особей.

Чтобы избежать конфликтов, ученые сначала знакомили муравьев из разных колоний через сетку, а затем наблюдали за их взаимодействием. Оказалось, что после адаптации «меньшинство» успешно меняло правила всей группы.

«Гены окружающих особей влияют на поведение так же сильно, как и собственные гены животного», — пояснил ведущий автор исследования Хаолинь Цзэн.

Этот принцип, известный как «косвенный генетический эффект», характерен для многих социальных видов, включая человека.

Открытие проливает свет на механизмы коллективного принятия решений в природе. Понимание таких процессов может помочь в изучении социальных систем — от насекомых до человеческих сообществ.

Исследование также подтверждает, что для масштабных изменений не всегда нужно большинство. Иногда достаточно влиятельного меньшинства, умеющего «договориться» с остальными.

