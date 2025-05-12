Ученые раскрыли тайну гигантских гор под ледяным щитом Антарктиды

EPSL: горы Гамбурцева в Антарктиде возникли более 500 млн лет назад

Австралийские ученые из Университета Маккуори и Тасманийского университета раскрыли секрет происхождения гор Гамбурцева — гигантского массива размером с Альпы в центре Восточной Антарктиды. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Пики и ущелья горного массива Гамбурцева скрыты под толщей льда, достигающей нескольких километров. Эта цепь была открыта в 1958 году советской экспедицией, но их геологическая история долгое время оставалась загадкой.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что горы Гамбурцева сформировались более 500 млн в результате столкновения тектонических плит, которое привело к образованию суперконтинента Гондвана. Глубоко под поверхностью раскаленные породы начали двигаться вбок, подобно выдавливаемой зубной пасте, что привело к частичному разрушению гор, но сохранило их мощную корневую систему, уходящую в мантию Земли.

Чтобы определить возраст гор, исследователи изучили крошечные кристаллы циркона из песчаников, отложенных древними реками. Эти минералы, содержащие следы урана, позволили точно установить хронологию событий: горы начали расти около 650 миллионов лет назад, достигли гималайских высот 580 млн лет назад, а затем начали разрушаться из-за тектонических процессов.

Большинство горных систем, сформированных при столкновении континентов, со временем разрушаются из-за эрозии или новых тектонических сдвигов. Однако горы Гамбурцева, защищенные ледяным панцирем, остаются одним из самых хорошо сохранившихся древних хребтов на планете.

Ранее ученые показали самую детальную карту рельефа Антарктиды без ледяного покрова.