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На Восточном приступили к подготовке разгонного блока для запуска «Ионосферы-М»

«Роскосмос»: на Восточном готовят блок «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4
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Роскосмос

На космодроме Восточный началась подготовка разгонного блока «Фрегат» для запуска спутников «Ионосфера-М» № 3-4. Об этом сообщили в Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

«Специалисты распаковали контейнер и установили «Фрегат» на рабочее место. В ближайшее время пройдут электрические и пневмовакуумные проверки», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что разгонный блок заправят топливом и сжатыми газами, если испытания будут пройдены успешно.

В марте в Минобороны РФ сообщили, что ракета легкого класса «Ангара-1.2» вывела на околоземную орбиту военные спутники. По данным ведомства, космические аппараты достигли целевой орбиты в расчетное время и были приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил РФ.

В апреле начальник отдела департамента «Роскосмоса» Иван Ревнивых заявил, что развертывание навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К2» завершится к 2028 году. По его словам, всего планируется запустить более 10 аппаратов.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что сотрудничество с NASA должно быть вне политики.

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