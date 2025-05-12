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Раскрыт секрет выживаемости одного из самых опасных паразитов

ТР: паразит E. histolytica выживает в организме, надевая оболочку из клеток
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Ученые из Университета Калифорнии в Дейвисе установили, что паразит Entamoeba histolytica может избегать атак иммунной системы, «надевая» оболочку клеток организма человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Parasitology (ТР).

Entamoeba histolytica (дизентерийная амеба) ежегодно уносит до 70 тысяч жизней. Обычно паразит вызывает легкие кишечные расстройства, такие как диарея, но в некоторых случаях приводит к тяжелым, а порой и смертельным осложнениям — разрушению стенок кишечника, поражению печени, мозга и легких. При этом человеческий иммунитет не всегда может вовремя устранить угрозу.

Как объяснила доцент кафедры микробиологии Кэтрин Ральстон, E. histolytica не просто разрушает клетки, а «откусывает» от них фрагменты. Эти кусочки содержат белки, которые паразит затем размещает на своей поверхности. В частности, белки CD46 и CD55 препятствуют атаке со стороны иммунной системы, защищая амебу от действия комплемента — ключевого компонента врожденного иммунитета.

Таким образом, паразит действует по принципу биологического камуфляжа: убивая клетки, он крадет их защиту, чтобы выжить в организме. Ранее считалось, что E. histolytica уничтожает клетки с помощью токсинов, но наблюдения под микроскопом показали, что она буквально «поедает» жертву по частям.

Ученые отмечают, что работа с этим организмом особенно сложна из-за его огромного генома — он в пять раз больше генома сальмонеллы и в 2500 раз больше такового у ВИЧ. Однако современные методы, включая РНК-интерференцию и CRISPR, уже позволяют изучать функции отдельных генов паразита и отслеживать поведение его белков в реальном времени.

Авторы исследования надеются, что их открытие откроет путь к созданию новых методов диагностики и терапии амебиаза — особенно в странах с ограниченным доступом к чистой воде и санитарии, где распространение паразита наиболее активно.

Ранее у обычного лекарства от паразитов нашли противораковые свойства.

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