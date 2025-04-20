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У обычного лекарства от паразитов нашли противораковые свойства

JCl: лекарство от остриц может бороться с агрессивным раком кожи
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Depositphotos

Ученые из Университета Аризоны установили, что пирвиний памоат – распространенное лекарство от остриц – может блокировать рост агрессивной формы рака кожи. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Речь идет о карциноме Меркеля — редком, но агрессивном заболевании, которое приводит к летальному исходу в три-пять раз чаще, чем меланома.

Ученые оценили эффективность пирвиния памоата в экспериментах на клеточных моделях. Это средство, одобренное в США в 1955 году для лечения остриц, ранее уже демонстрировало противоопухолевый эффект при ряде других видов рака — молочной железы, кишечника, поджелудочной железы и мочевого пузыря.

Результаты показали, что пирвиния памоат подавляет рост раковых клеток и устраняет их нейроэндокринные свойства — то есть снижает активность молекулярных механизмов, которые делают эти клетки особенно агрессивными. В исследованиях на животных препарат также замедлял рост опухоли и повышал чувствительность раковых клеток к лечению.

«Согласно гипотезе, это противопаразитарное средство может быть эффективным против рака, потому что опухоли немного похожи на паразитов в нашем организме», – объяснил Мега Пади, доктор философии, сотрудник Онкологического центра Университета Алабамы и доцент Колледжа наук Университета Алабамы .

По словам ученого, раковые клетки и паразиты используют ресурсы организма-хозяина для собственного роста и размножения. Если они используют одинаковые биохимические пути, то препараты, действующие против одних, могут быть эффективны и против других.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность «труднопроникающих» лекарств от рака.

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