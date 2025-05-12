Найден необычный способ влияния сна на память

Сон играет ключевую роль не только в закреплении воспоминаний, но и в подготовке мозга к запоминанию новой информации. К такому выводу пришли японские исследователи. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе экспериментов на мышах ученые изучали поведение энграмных клеток — нейронов, участвующих в формировании памяти. Как и ожидалось, эти клетки активировались во время сна после значимых событий, помогая закрепить полученные воспоминания.

Однако исследователи обнаружили и новую категорию нейронов, которые они назвали «будущими энграмными клетками». Несмотря на отсутствие связи с конкретной информацией, во сне они начинали взаимодействовать с уже активированными клетками памяти. Впоследствии именно эти нейроны фиксировали новые события.

Используя нейросетевую модель гиппокампа, ученые выяснили, что такие взаимодействия обусловлены перестройкой связей между нейронами, которая активно происходит во время сна. Эти изменения, по словам авторов, не только укрепляют уже сформированные воспоминания, но и создают «нейронный резерв», способный эффективно обрабатывать будущую информацию.

Исследователи подчеркнули, что качество сна между обучающими эпизодами напрямую влияет на способность к последующему запоминанию. Это открытие может иметь практическое значение как для образовательных методик, так и для терапии расстройств памяти.

Ранее ученые выяснили, что нарушения сна и недосыпание влияют на мозг по-разному.