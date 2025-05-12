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Названы факторы ускоренного старения мозга

Research: ускоренное старение мозга вызывают пять факторов
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Ученые из Университета Шанхая выяснили, что у людей с вредными привычками и метаболическими нарушениями, такими как гипертония и повышенный уровень сахара в крови, мозг стареет значительно быстрее. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Research.

В исследовании использовались данные 16-летнего наблюдения за клинической когортой жителей Кайлуана. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи оценивали так называемый возраст мозга — показатель, отражающий степень его износа и структурных изменений, связанных со старением. В число таких изменений входят атрофия тканей, нарушение структуры белого вещества и его патологические сигналы.

Ученые сопоставили МРТ-изображения с множеством факторов риска, включая образ жизни и состояние здоровья. Оказалось, что наиболее тесно со старением мозга связаны такие состояния, как высокое артериальное давление, повышенный уровень сахара в крови, гиперкреатинемия (повышенное содержание креатинина в крови), курение и низкий уровень образования.

Чем больше факторов риска было у участников, тем сильнее хронологический возраст их мозга отличался от биологического. Особенно сильно это проявлялось у добровольцев с четырьмя-пятью неблагоприятными факторами: разрыв между реальным возрастом человека и возрастом мозга (brain age gap, BAG) у них оказался максимальным. Это свидетельствует о том, что совокупность вредных привычек и нарушений обмена веществ ускоряет дегенеративные процессы.

Дополнительный анализ показал, что наибольшее влияние на возраст мозга оказывает гипертония. У людей с повышенным артериальным давлением признаки старения мозга, зафиксированные на МРТ, выражены особенно ярко. По мнению исследователей, это подтверждает важность ранней профилактики сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний для замедления возрастных изменений в головном мозге.

Ранее была раскрыта связь между шизофренией и ускоренным старением мозга.

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